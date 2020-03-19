"Балтика" станет партнером конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший пивовар"

В пятницу, 20 марта, в 14:00 состоится подписание соглашения о партнерстве по организации и проведению федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший пивовар" между правительством Самарской области и ООО "Пивоваренная компания "Балтика".
В 2020 году впервые будут соревноваться профессионалы пивоваренной отрасли. Номинация "Лучший пивовар" инициирована правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.
Проведение конкурса запланировано на период с 14 по 15 июня.
Пивоваренная компания "Балтика" вошла в число передовых партнеров правительства Самарской области в процессе подготовки и проведения Всероссийского конкурса.