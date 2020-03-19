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Облправительство Власть и политика

"Балтика" станет партнером конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший пивовар"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 марта, в 14:00 состоится подписание соглашения о партнерстве по организации и проведению федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший пивовар" между правительством Самарской области и ООО "Пивоваренная компания "Балтика".

В 2020 году впервые будут соревноваться профессионалы пивоваренной отрасли. Номинация "Лучший пивовар" инициирована правительством Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

Проведение конкурса запланировано на период с 14 по 15 июня.

Пивоваренная компания "Балтика" вошла в число передовых партнеров правительства Самарской области в процессе подготовки и проведения Всероссийского конкурса.

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