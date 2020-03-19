Самарцев пугают коронавирусными мошенниками

ГУ МВД России по Самарской области опровергло информацию о якобы появившихся в регионе мошенниках, обманывающих людей под прикрытием коронавируса.

Ранее в Интернете начали распространять слух, что злоумышленники проникают в квартиры жертв под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса.

Областной полицейский главк называет сообщения об этих преступлениях фейком. Их сотрудники не регистрировали фактов подобных происшествий.

Полиция призывает проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.