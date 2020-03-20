Владимир Путин: "При всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан"

"При всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан", - об этом заявил президент РФ Владимир Путин и подчеркнул, что голосование за поправки в Конституцию состоится, только если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Из-за коронавируса дату могут перенести с 22 апреля на более поздний срок.

Сейчас продолжается обсуждение поправок в Основной закон страны. Инициативу о включении в Конституцию страны статьи об уважении труда граждан и защите их прав поддержал председатель Самарской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Владислав Макеев. Он твердо убежден, что работающий человек не должен быть бедным и поправки в Конституцию позволят закрепить это на законодательном уровне.

"Минимальная зарплата приравнена к прожиточному минимуму только в 2018 году. Такая норма должна быть закреплена навсегда. Теперь работодатель не сможет установить зарплату ниже того уровня, на который реально можно прожить. Что очень важно, прописана поддержка принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Это значит, что не только бюджетные, но и коммерческие предприятия должны будут считаться с интересами своих работников. Сейчас в Конституции нет ни слова об уважении, о защите человека труда. Теперь там будет четко прописано: "Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав", - подчеркнул Владислав Макеев.