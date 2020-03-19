16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Областное правительство и компания "Балтика" подписали соглашение о конкурсе "Лучший пивовар" Губернатор: в Самарской области запасы гречки на 16 дней, риса - на 30 дней Медики получат дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом в регионе Кабельные операторы предоставят бесперебойный интернет клиентам, вынужденно находящимся дома Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса

Власть и политика

Павел Покровский: Дополнения к Конституции - новая степень защиты страны

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 127
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Продолжается обсуждение предложенных изменений в Конституцию России. За поправки, касающиеся патриотизма, защиты суверенитета и права жить без войны, высказался член Общественной палаты РФ Павел Покровский. Обновленная Конституция закрепит суверенитет страны, как правовой, так и территориальный, запретит любые призывы и действия, направленные на отчуждение российской земли.

"Установление приоритета Конституции России позволит нам действовать в наших интересах, невзирая ни на одно международное соглашение либо решение международного органа, не позволяя трактовать спорные вопросы международных договоров и обязательств в ущерб правам и свободам нас, россиян, - говорит Покровский. - Подтверждая свою приверженность миру и порядку во всем мире, провозглашаем в Конституции наш статус как страны-миротворца, поддерживающей соотечественников, защищающей мир и общечеловеческие ценности, не допуская фальсификации истории и обеспечивая мирное сосуществование государств и народов, ставя акцент на недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран".

Общественник называет дополнения к Конституции новой степенью защиты страны, ее границ и памяти о героях и истории.

"Поддержка соотечественников, прописанная в Конституции, - это четкая позиция провозглашения Русского мира, в который входят представители всех национальностей, проживающих в нашей стране", - считает Павел Покровский.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию состоится, только если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: "При всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан".

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5