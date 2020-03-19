Павел Покровский: Дополнения к Конституции - новая степень защиты страны

Продолжается обсуждение предложенных изменений в Конституцию России. За поправки, касающиеся патриотизма, защиты суверенитета и права жить без войны, высказался член Общественной палаты РФ Павел Покровский. Обновленная Конституция закрепит суверенитет страны, как правовой, так и территориальный, запретит любые призывы и действия, направленные на отчуждение российской земли.

"Установление приоритета Конституции России позволит нам действовать в наших интересах, невзирая ни на одно международное соглашение либо решение международного органа, не позволяя трактовать спорные вопросы международных договоров и обязательств в ущерб правам и свободам нас, россиян, - говорит Покровский. - Подтверждая свою приверженность миру и порядку во всем мире, провозглашаем в Конституции наш статус как страны-миротворца, поддерживающей соотечественников, защищающей мир и общечеловеческие ценности, не допуская фальсификации истории и обеспечивая мирное сосуществование государств и народов, ставя акцент на недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран".

Общественник называет дополнения к Конституции новой степенью защиты страны, ее границ и памяти о героях и истории.

"Поддержка соотечественников, прописанная в Конституции, - это четкая позиция провозглашения Русского мира, в который входят представители всех национальностей, проживающих в нашей стране", - считает Павел Покровский.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию состоится, только если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: "При всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан".