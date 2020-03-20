Почти пять лет колонии получил хулиган за ложное минирование ЦУМа "Самара"

Вступил в силу приговор Ленинского райсуда Самары, вынесенный 30-летнему Игорю Сенькину за ложное сообщение об теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

5 сентября 2018 г. мужчина анонимно сообщил в экстренную службу "112" о планируемом теракте в ЦУМе "Самара".

В здании и на прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Вскоре сотрудники ФСБ вместе с полицейскими задержали Игоря Сенькина. Мужчина пояснил, что звонил из хулиганских побуждений, будучи пьяным. Реальных намерений и возможностей совершить теракт у него не было.

13 сентября 2018 г. в отношении самарца возбудили уголовное дело. 6 февраля 2020 г. ему назначили четыре года и 10 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.