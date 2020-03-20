16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Заключенного осудили за дачу взятки сотруднику колонии Самарца приговорили к обязательным работам за уклонение от погашения долга в размере более 4 млн рублей Дело о гибели самарца, выбросившегося из окна из-за издевательств, ушло в суд Незаконная охота на кабана стоила нарушителю 290 тыс. рублей Главному госинспектору областного МЧС Анне Третьяковой назначили судебный штраф

Суды Происшествия

Почти пять лет колонии получил хулиган за ложное минирование ЦУМа "Самара"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 143
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вступил в силу приговор Ленинского райсуда Самары, вынесенный 30-летнему Игорю Сенькину за ложное сообщение об теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

5 сентября 2018 г. мужчина анонимно сообщил в экстренную службу "112" о планируемом теракте в ЦУМе "Самара".

В здании и на прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Вскоре сотрудники ФСБ вместе с полицейскими задержали Игоря Сенькина. Мужчина пояснил, что звонил из хулиганских побуждений, будучи пьяным. Реальных намерений и возможностей совершить теракт у него не было.

13 сентября 2018 г. в отношении самарца возбудили уголовное дело. 6 февраля 2020 г. ему назначили четыре года и 10 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5