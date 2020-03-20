Областное правительство и компания "Балтика" подписали соглашение о конкурсе "Лучший пивовар"

В пятницу, 20 марта, состоялось подписание соглашения о партнерстве по организации и проведению федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший пивовар" между правительством Самарской области и ООО "Пивоваренная компания "Балтика".

В подписании соглашения со стороны правительства Самарской области принял участие председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, со стороны руководства компании — вице-президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям Алексей Кедрин.

Открывая встречу, Виктор Кудряшов отметил: "Мы рады приветствовать проведение конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший пивовар" на территории Самарской области. Наш регион славится не только нефтехимическими предприятиями, предприятиями ракетостроения, но и давними традициями пивоварения. И то, что здесь соберутся профессионалы, участники этого рынка — это замечательное событие не только для представителей отрасли, но и для всех жителей региона. Правительство Самарской области готово оказать необходимое содействие в подготовке и проведении конкурса. Уверен, что количество участников будет очень велико, ведь только на территории губернии работает больше 50 пивоваренных компаний".

В номинации "Лучший пивовар" Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" представители отрасли будут соревноваться впервые. Эта номинация была введена по инициативе правительства Самарской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Планируется, что финальные мероприятия "Лучшего пивовара" пройдут в Самаре, на базе торгового центра "Амбар", 14–15 июня 2020 года в форме очных соревнований с выполнением практических и теоретических заданий. Их проведению будут предшествовать региональные этапы соревнований. Победителю и призерам федерального этапа конкурса будет выплачиваться денежное поощрение: 300 тыс. рублей — заннявшему первое место, 200 тыс. рублей — занявшему второе место и 100 тыс. рублей — занявшему третье место.

У Самарской области уже есть удачный опыт проведения подобных мероприятий. В 2018 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Тольятти прошел федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший матрос речного флота".

Не исключается, что, в случае сохранения режима повышенной готовности по эпидемиологической обстановке, мероприятия конкурса пройдут в закрытом формате.



Узнать подробнее о Конкурсе можно на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области: trud.samregion.ru в разделе "Деятельность" — "Конкурсы".