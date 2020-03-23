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Суды Происшествия

В Чапаевске будут судить мужчину, пытавшегося подкупить полицейского

ЧАПАЕВСК. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по г. Чапаевск СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в даче взятки (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ) сотруднику полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 15 апреля минувшего года обвиняемый, находясь в помещении отдела МВД России по г. Чапаевск, в ходе проведения оперативного эксперимента, передал сотруднику полиции 1 млн руб. за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд г. Чапаевск Самарской области для рассмотрения по существу", — уточняют в региональном СУ СК РФ.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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