Боец без правил из Тольятти пытается оспорить приговор за разбой

В Центральном районном суде Тольятти приняли к рассмотрению апелляционную жалобу на приговор тольяттинскому бойцу ММА, приговоренному к семи годам лишения свободы за нападение на предпринимателя Магомеда Шишханова. Защита осужденного добивается полного оправдания.

Напомним, согласно приговору, в начале декабря 2016 г. Рим Хазиахметов, трудившийся в охранном предприятии, вместе с подельниками избили директора ООО "МСА Строй", отняли у него крупную сумму денег, документы и личные вещи.

"Во время предварительного следствия и в суде потерпевший утверждал, что именно Хазиахметов вместе с неустановленными лицами совершил на него нападение, — рассказал корреспонденту Волга Ньюс адвокат Василий Гурко, вступивший в дело на стадии обжалования. — И так как Шишханов его опознал, суд отверг доводы подсудимого о наличии алиби. Но по тексту приговора не понятно, как суд определял, что достоверны именно показания потерпевшего, а не доказательства алиби. Тут нарушается принцип свободы доказательств, и это ведет не к установлению истины по делу, а к выводу заранее нужного результата, что указывает на обвинительный уклон суда при вынесении приговора".

Алиби Хазиахметова состоит из биллинга его телефона, который в момент нападения находился в другом месте. Во время нападения состоялось несколько соединений этого телефона с другими номерами. Владельцы этих номеров дали показания, что разговаривали именно с Хазиахметовым. Кроме этого, сотрудники клуба "Колизей" подтверждают, что Хазиахметов находился именно там. Однако суд считает, что всех свидетелей защиты подговорила жена подсудимого, а он специально оставил телефон, отправляясь на разбой.

"Допустим, организаторы нападения, будучи сотрудниками полиции, позаботились о том, чтобы исполнитель "не засветился" на месте преступления, — рассуждает адвокат. — Но мой подзащитный — известная в спортивных кругах личность? Его фото и видео имеются в интернете в свободном доступе. При этом готовить алиби с помощью оставленного в другом месте телефона и не скрывать своего лица было непрофессионально, а даже глупо".

По словам Гурко, кроме показаний свидетелей, подтвержденных биллингом, в деле есть еще результат исследования на полиграфе. В суде эксперт подтвердил, что "в ходе психофизиологического исследования с применением полиграфа у обвиняемого Хазиахметова Р. Т. реакции, свидетельствующие о том, что он располагает информацией о своей причастности к событию, по факту которого возбуждено уголовное дело, не выявляются", и что "со стороны Хазиахметова противодействия полиграфу не было".

В тоже время в тексте приговора нет сведений о том, что была проверена достоверность показаний потерпевшего и двух засекреченных свидетелей, о том, что именно опознанный ими Хазиахметов якобы и есть преступник. У осужденного не изъяли одежду со следами крови потерпевшего. Ни у Хазиахметова, ни в его жилище не обнаружили похищенные у жертвы вещи. Нет других участников преступления, указавших на него как сообщника.

В приговоре нет упоминания об проведенной проверки спортсмена на детекторе лжи. И это умолчание, по мнению защитника, является нарушением, которое, согласно закону, будет кроме прочего основанием к отмене приговора. (исследование на полиграфе считается доказательством — прим. Волга Ньюс)

26 марта истекает срок подачи возражений на апелляционную жалобу, после чего уголовное дело могут направить в Самарский областной суд для разбирательства.