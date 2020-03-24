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Футбол Спорт

"Крылья Советов" возобновят тренировки 1 апреля

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой руководство клуба "Крылья Советов" совместно с медицинским штабом клуба приняли решение возобновить тренировки не 23 марта, как планировалось ранее, а 1 апреля.

При этом иностранные футболисты нашей команды находятся в Самаре.

Молодежная команда "Крыльев Советов" также начнет занятия на клубной базе в тот же день, что и основная. Всем футболистам выданы рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Российская Премьер-лига планирует озвучить сроки возобновления Чемпионата 10 апреля.

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