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Суды Происшествия

Экс-зампрокурора Промышленного района, обвиняемого во взяточничестве, выпустили из СИЗО из-за коронавируса

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывшего заместителя прокурора Промышленного района Самары Олега Анищенко, которого обвиняют в получении взятки, выпустили из СИЗО из-за эпидемии коронавируса, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, в начале декабря 2018 г. сотрудники ФСБ задержали Анищенко на рабочем месте. А в комнате отдыха, в нише за кулером, они нашли 200 тыс. руб., помеченных спецкраской. Протокол зафиксировал люминесцентное свечение рук сотрудника прокуратуры, свидетельствующее, по мнению обвинения, о том, что он брал в руки принесенные в качестве взятки деньги.

В СИЗО Анищенко пробыл больше года, за это время расследование завершили, дело направили в суд, оно вроде бы плавно близилось к завершению — и тут суды закрыли до лучших времен с обещанием рассматривать только самые безотлагательные дела.

Вопрос о продлении меры пресечения Олега Анищенко оказался достаточно важным, и на днях его привезли в Промышленный районный суд. Гособвинение выступило с ходатайством меру пресечения продлить, а Анищенко оставить в СИЗО, сторона защиты традиционно просила проявить снисхождение и отпустить его под домашний арест и все сложилось в пользу подсудимого.

"Коронавирус же бушует, болеют все", — так, по данным собственных источников издания, аргументировали свое решение в суде, когда выносили решение отпустить бывшего зампрокурора домой.

Впрочем, в официальном документе, который "одобрил" освобождение Олега Анищенко написано иное: "в связи с окончанием судебного следствия" — мол, все свидетели допрошены, доказательства изучены, поэтому нет оснований держать человека под стражей, тем более в такие неспокойные времена. Пусть посидит до домашним арестом.

"Да, действительно, мера пресечения ему изменена на домашний арест сроком до 20 июня, — рассказала корреспондентам прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова. — Это решение мы сегодня обжаловали".

По словам Когановой, судебное следствие на самом деле не окончено: сейчас сторона защиты представляет суду доказательства невиновности Анищенко. То есть стороны могут и свидетелей по-новой допросить, и документы из разных ведомств запрашивать, да и процесс затягивается до конца апреля как минимум.

Бывшему зампрокурору Промышленного района грозит суровое наказание — многомиллионный штраф или лишение свободы на срок от семи до 12 лет. Разумеется, если суд признает его вину доказанной.

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