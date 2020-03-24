Кто контролирует деятельность регионального оператора ЭкоСтройРесурс

До реформирования отрасли обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) в России вывозом и захоронением мусора занимались десятки частных и муниципальных компаний в каждом регионе. Большая часть расчетов производилась за наличные средства, данные нигде не фиксировались. В Самарской области, как и в других регионах, заниматься вывозом мог любой индивидуальный предприниматель, купивший старенький КамАЗ. Рынок ТКО был "серым" и не контролируемым. Только после реформирования отрасли на федеральном уровне и полной перезагрузки удалось добиться исполнения поручения президента от 2011 года.

С 2019 года в России официально введен институт региональных операторов, благодаря которому организован учет и контроль всех потоков ТКО в Российской Федерации. В Самарской области такой компанией по результатам конкурсного отбора стало ООО "ЭкоСтройРесурс". Сфера жилищных и коммунальных услуг касается каждого человека, поэтому она нуждается в надзоре и контроле со стороны государства. Проверки, с которыми столкнулись регоператоры, были максимально тщательными, и это правильно.

Контроль со стороны надзорных органов

Общее количество обращений, которые получил ЭкоСтройРесурс от контролирующих органов за 2019 год — 496. Мероприятия по проверке деятельности самарского регионального оператора по обращению с ТКО были проведены не только надзорными, регулирующими и правоохранительными органами, но и депутатами регионального и городского уровней, общероссийским народным фронтом, общественниками и потребителями коммунальной услуги.

Значительная часть всех проверочных мероприятий в отношении регоператора Самарской области за прошлый год проведена органами прокуратуры — 13 проверок, по которым не выявлено ни одного нарушения. Помимо проверок, регоператором были отработаны порядка 150 прокурорских запросов.

Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области в ЭкоСтройРесурс направлено более 600 запросов, из них более 90 о предоставлении информации и отчетности, проведена проверка. Самарская государственная жилищная инспекция направила 197 запросов и осуществила 13 проверок, по которым выявлено 2 нарушения. Нарушения были исправлены в установленные законом сроки.

Управление региональной Федеральной антимонопольной службы провело три проверки и направило 11 обращений. Росприроднадзор и Роспотребнадзор осуществили 2 проверки регионального оператора ЭкоСтройРесурс, по которым нарушений выявлено не было. От этих структур принято и отработано 55 писем-запросов. От МВД Самарской области поступило 18 запросов.

Активное взаимодействие идет с компаниями, защищающими права потребителей и осуществляющими общественный контроль, в том числе с экологическими организациями.

Раскрытие информации

Региональные операторы по обращению с ТКО, как и другие поставщики информации, в обязательном порядке размещают сведения о своей работе в государственных информационных системах.

Отдел раскрытия информации размещает данные не только в ГИС ЖКХ, но и в ЕАИС. Он ведет рассмотрение обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших через эти системы.

Помимо тех обращений, что поступают в адрес регоператора через почту, центры обслуживания населения, социальные сети и другие каналы связи, в 2019 году было отработано 168 обращений граждан, поступивших через ГИС ЖКХ.

Контроль работы перевозчиков

Деятельность регионального оператора — это еще и работа всех привлеченных специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию, в первую очередь транспортировщиков отходов.

Диспетчеры компании ЭкоСтройРесурс следят за соблюдением перевозчиками графика, сверяют заранее составленный маршрут и точно знают — вывезли или нет ТКО с любой из 14 тысяч контейнерных площадок. Ежедневно анализируется и контролируется порядка 500 рейсов, которые совершает спецтехника по всей территории Самарской области.

Михаил Захаров, директор ЭкоСтройРесурс:

"Как мне кажется, компания проходит рекордное для коммунальщиков количество проверок. Это правильно, ведь задача, поставленная руководством страны, состоит именно в том, чтобы сделать отрасль не только современной и экологически безопасной, но и прозрачной. Проверки отнимают время, но мы оказываем максимальное содействие всем надзорным и регулирующим органам. Это помогает совершенствовать нормативную базу и определять персональную ответственность всех участников рынка за качество предоставляемой коммунальной услуги. Наша работа ведется в интересах жителей Самарской области, а количество пройденных проверок без выявленных нарушений говорит об ответственной работе и полной прозрачности нашей деятельности".