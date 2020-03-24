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Преступления Происшествия

В Самаре задержали участников хакерской ОПГ, воровавших данные кредиток

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮ.
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Сотрудники ФСБ в Самарской области и еще 10 субъектах РФ (Республиках Крым, Северная Осетия - Алания, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской и Тамбовской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) задержали участников ОПГ, которая специализировалась на продаже краденных данных российских и зарубежных банковских карт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Фото: shkolazhizni.ru

По данным ФСБ, члены группы создали более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые впоследствии использовали для хищения денег с банковских счетов.

Во время обысков по 62 адресам изъяли более $ 1 млн, 3 млн руб., компьютеры, включая серверное оборудование интернет-магазинов, поддельные документы: паспорта граждан РФ, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, а также огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

В результате спецоперации задержали более 30 подозреваемых. Среди них были граждане Украины и Литвы. 25 задержанным предъявили обвинения по ч. 2 ст. 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") УК РФ. Их заключили под стражу.

"Противоправная деятельность организованной группы прекращена, используемая в криминальных целях серверная инфраструктура ликвидирована, — сообщили в ФСБ. — Также было установлено, что организаторы сообщества из числа граждан России ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления".

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