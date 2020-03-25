Организатор взрыва у дома бывшего вице-губернатора пытается выйти на свободу по УДО

Один из осужденных по делу о взрыве у коттеджа бывшего вице-губернатора, экс-руководителя департамента по строительству, архитектуры и ЖКХ области Александр Латкина - Максим Митрофанов - пытается выйти на свободу по УДО, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, приговор по делу преступной группы, в которую, по версии следствия, входили Владимир Назаров, Александр Зубарев, Александр Жидков, Александр Есаков, Максим Митрофанов, Денис Прудник, Василий Шкуратов и Анипакан Акназарова, Самарский областной суд вынес 1 июня 2007 года.

Согласно материалам суда, преступная группа действовала на территории области с ноября 2005-го по июнь 2006 года.

Предварительным следствием было установлено, что осенью 2005 г. Зубарев встретился с не установленным следствием мужчиной, который предложил за вознаграждение в размере $1,3 тыс. взорвать гранату у ворот дома вице-губернатора, руководителя департамента по строительству, архитектуре и ЖКХ области Александра Латкина.

Зубарев дал свое согласие и предложил Назарову (а тот, в свою очередь, Жидкову и Митрофанову) совершить преступление. Митрофанов купил гранату, а Жидков обеспечил группу транспортом. Утром 5 ноября 2005 г. Митрофанов и Жидков, согласно плану, разработанному Зубаревым и Назаровым, прибыли к дому Латкиных, где Митрофанов снял чеку и положил гранату под ворота. После этого Жидков и Митрофанов с места происшествия скрылись.

В результате произошел взрыв, причинив семье Латкиных материальный ущерб. Также осколками гранаты была повреждена иномарка некоего Панова.

Кроме того, в судебном заседании было установлено, что на счету банды были и другие преступления, в частности, "случайное" убийство замдиректора ООО "Аква-Пласт" Андрея Борисова, совершенное в декабре 2005 года. Борисова приняли за одного из братьев Мирзоянов (Ашот и Арам), которых преступникам "заказали" за $15 тысяч.

А 7 июня 2006 г. часть членов банды была задержана при попытке сорвать свадьбу за вознаграждение в 2 тыс. рублей. Надев на головы маски и вооружившись пневматическим пистолетом и битой, преступники ворвались в квартиру жениха и стали угрожать присутствующим применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Находившиеся в квартире гости задержали нападавших и передали их сотрудникам милиции.

В 2007 г. Максим Митрофанов был осужден на 18 лет. Срок он отбывал в ИК-6. А на днях Красноглинский районный суд рассматривал прошение Митрофанова отпустить его на волю по УДО, ссылаясь на осознание вины и раскаяние в содеянном.

"Также он акцентировал внимание на наличии у него поощрений от администрации колонии и возмещении причиненного преступлением ущерба", - рассказали изданию служители Фемиды.

В то же время на заседании было установлено, что положительные сдвиги в поведении Митрофанова наблюдаются лишь с декабря 2018 года.

"Кроме того, суд учитывает и тот факт, что полученные осужденным поощрения были обусловлены и связаны лишь с его привлечением к труду, т.е. направлены на надлежащее исполнение своей обязанности, предусмотренной ст. 103 УИК РФ, которое представляет собой одно из средств исправления осужденного и является одной из составляющих процесса отбывания наказания", - отметили в суде.

В итоге Валентина Белякова, рассматривавшая обращение осужденного, пришла к выводу, что на свободу Максиму Митрофанову выходить еще рано. Обжаловать такое решение он может в течение 10 дней.