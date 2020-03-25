Виктор Часовских: отмена платы за ЖКХ на время карантина приведет к кризису отрасли

Руководитель самарского регионального центра "ЖКХ-контроль" Виктор Часовских оценил инициативу, внесенную в Госдуму ЛДПР, об отмене платежей за услуги ЖКХ на время карантина по коронавирусу.

По мнению Часовских, такая мера может привести к кризису отрасли.

"Управляющие компании и поставщики прекратят выплаты зарплаты своим сотрудникам. По сути весь этот комплекс прекратит работать. В итоге все мы и хлебнем. А как потом выходить из этой ситуации?", - прокомментировал общественник, отметив, что такие предложения выносятся потому, что "всем нравятся".