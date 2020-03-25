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Виктор Часовских: отмена платы за ЖКХ на время карантина приведет к кризису отрасли Антивирусный креатив: самарские тепловики напомнили о своей роли в борьбе с инфекцией Компания "Наш Двор-Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки Специалисты Центра стандартизации и метрологии вносят свой вклад в энергосбережение Кто контролирует деятельность регионального оператора "ЭкоСтройРесурс"

ЖКХ и благоустройство Общество

Виктор Часовских: отмена платы за ЖКХ на время карантина приведет к кризису отрасли

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель самарского регионального центра "ЖКХ-контроль" Виктор Часовских оценил инициативу, внесенную в Госдуму ЛДПР, об отмене платежей за услуги ЖКХ на время карантина по коронавирусу.

По мнению Часовских, такая мера может привести к кризису отрасли.

 "Управляющие компании и поставщики прекратят выплаты зарплаты своим сотрудникам. По сути весь этот комплекс прекратит работать. В итоге все мы и хлебнем. А как потом выходить из этой ситуации?", - прокомментировал общественник, отметив, что такие предложения выносятся потому, что "всем нравятся".

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