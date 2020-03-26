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Культура

СОУНБ покажет в соцсетях лекцию об абстрактном экспрессионизме

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 марта, в 19.00 на страницах СОУНБ в соцсетях ("ВКонтакте", "Фейсбук" и на YouTube) состоится лекция "Абстрактный экспрессионизм: как Нью-Йорк украл идею современного искусства" (16+) в рамках мастерской медленного чтения "Искусство видеть".

Лектор - доктор исторических наук, младший научный сотрудник кафедры Всеобщей истории, права и методики обучения СГСПУ, преподаватель СХУ им. К.С.Петрова-Водкина Ярослав Левин.

Он подробно расскажет об абстрактном экспрессионизме - одном из первых направлений, рожденных на американской земле, и уже оттуда начавшем путь покорения мира искусства. Кажется странным, что именно консервативная послевоенная Америка стала родиной и точкой отсчета для новых форм искусства, проникнутых аллегоричностью, интеллектуализмом и презрением к традиционной живописи. Европейский сюрреализм, символизм, абстрактная живопись, юнгианская психология и фрейдистский психоанализ - вот лишь некоторые корни этого уникального направления, ставшего в итоге предтечей поп-арта и ряда других направлений современного искусства.

Благодаря рассказу лектора слушатели ближе узнают Джексона Поллока как идеолога абстрактного экспрессионизма, оказавшего серьезное влияние на искусство второй половины ХХ века.

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