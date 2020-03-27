В Рощинском проходят учения военных по борьбе с вирусными инфекциями

На полигоне в пос. Рощинский с 25 по 28 марта проходят учения войск ЦВО по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, сообщает Минобороны РФ.

В практических действиях будут задействованы подразделения ВКС, РВСН, войск РХБ защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.

"В ходе учений будут на практике отработаны задачи, связанные с выполнением всего комплекса карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов в назначенных районах", — уточняют в военном ведомстве.



Инженерные войска Западного и Центрального военных округов выполнят фортификационные работы, медицинские отряды специального назначения отработают лечебно-эвакуационные задачи, подразделения медицинского обеспечения выполнят санитарно-противоэпидемические мероприятия, как на полигонах, так и в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, соединения МТО отработают задачи по организации проживания и питания в полевых условиях.