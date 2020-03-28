В самарской колонии скончался 23-летний осужденный

Предположительно, им мог быть тольяттинский "маньяк с ножом" Семенов.

В пятницу, 27 марта, в 16:45, в одном из учреждений УФСИН по Самарской области был обнаружен мертвым 23-летний осужденный С. отбывающий наказание по ст. 111 УК РФ. Об этом корреспонденту Вола Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Медицинские сотрудники учреждения провели реанимационные мероприятия, не давшие положительного результата.

"При осмотре тела, признаков насилия не выявлено, — комментируют в ведомстве. — Предварительная причина смерти — механическая асфиксия".

Межрайонный Куйбышевский следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области проводит проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, чтобы установить, был в случившемся состав преступления.

Тем временем в интернете стала распространять информация о том, что ЧП произошло в колонии ИК-5, которая находится в Куйбышевском районе. А погибшим является тот самый 23-летний тольяттинец Артем Семенов, известный как "маньяк с ножом", нападавший на женщин и долго державший в страхе весь город.

Напомним, 8 октября 2019 г. Автозаводский райсуд признал Семенова виновным в нападениях и приговорил к девяти годам заключения в колонии общего режима. Пока информация о том, что в колонии скончался именно этот осужденный, официально не подтверждена.