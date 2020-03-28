18 электричек временно отменят в Самарской области

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В Самарской области в связи с введением режима повышенной готовности и угрозой распространения коронавирусной инфекции изменяется расписание пригородных поездов с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.