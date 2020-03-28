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Общество

18 электричек временно отменят в Самарской области

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в связи с введением режима повышенной готовности и угрозой распространения коронавирусной инфекции изменяется расписание пригородных поездов с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

29, 30, 31 марта, а также 1, 2, 3, 4 апреля отменяется поезд № 6014/6013 Самара (отпр. 19:47) — Жигулевское Море (приб. 21:23).

30, 31 марта, 1, 2, 3, 4 апреля отменяется поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 8:18) — Самара (приб. 9:56).

30, 31 марта, 1, 2, 3 апреля отменяются пригородные поезда:

№ 6328/6327 Царевщина (отпр. 6:28) — Самара (приб. 7:32);

№ 6330/6329 Водинская (отпр. 8:20) — Самара (приб. 9:16);

№ 6342/6341 Царевщина (отпр. 14:05) — Самара (приб. 15:19);

№ 6314/6313 Самара (отпр. 17:29) — Курумоч (приб. 18:58);

№ 6521 Кинель (отпр. 5:47) — Самара (приб. 6:45);

№ 6522 Самара (отпр. 16:23) — Кинель (отпр. 17:20);

№ 6530 Самара (отпр. 21:01) — Новоотрадная (приб. 22:47);

№ 6576 Безенчук (отпр. 5:32) — Мирная (приб. 7:12);

№ 6580 Чапаевск (отпр. 6:45) — Мирная (приб. 8:03);

№ 6535 Самара (отпр. 7:38) — Новокуйбышевская (приб. 8:04);

№ 6434 Новокуйбышевская (отпр. 8:25) — Самара (приб. 8:51);

№ 6004 Сызрань-1 (отпр. 8:04) — Самара (приб. 10:04);

№ 6574 Безенчук (отпр. 8:27) — Мирная (приб. 10:06);

№ 6003 Самара (отпр. 15:54) — Сызрань-1 (приб. 17:50);

№ 6567 Мирная (отпр. 15:57) — Безенчук (приб. 17:35);

№ 6539 Мирная (отпр. 18:00) — Новокуйбышевская (приб. 18:52).

Но при этом 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5 апреля назначается поезд: № 6340/6339 Самара (отпр. 16:40) — Курумоч (приб. 18:04) № 6553 Мирная (6:20) — Безенчук (приб. 7:58).

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