Самарские музеи предлагают виртуальные программы

Самарский областной художественный музей приглашает на виртуальную экскурсию по основному зданию на ул. Куйбышева, 92 и его филиалу — Историко-музейному комплексу в с. Ширяево.

Основные экспонаты музея представлены в онлайн-гиде по музеям России с технологией дополненной реальности Artefact.

Музей им. Алабина запускает на своих онлайн-площадках серию виртуальных экскурсий по основной экспозиции. На сайте музея можно ознакомиться с экспозицией основного здания и его филиалов, посетить уже прошедшие выставки и узнать больше о Самарском крае.

Музей "Самара Космическая" тоже сделал онлайн-экскурсию. Во время этого тура можно посмотреть все залы, а также узнать, как Самара получила статус "Космической столицы России". Экскурсия доступна как в текстовом, так и в аудиоформате.

Музей "Быт страны советов" в своей группе "Вконтакте" запустил онлайн-проект "Музей на диване". Он рассказывает посетителям о вещах советского быта. Первые два выпуска уже можно посмотреть.