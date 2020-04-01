Руководство аграрного университета подозревают в махинациях с матпомощью на сотни тысяч рублей

В отношении руководства Самарского государственного аграрного университета возбудили уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Вопросы к университету появились после прокурорской проверки. По версии правоохранителей, в июне 2018 г. проректор по учебной работе академии без законных оснований распределил материальную помощь 27 студентам — по 30 тыс. рублей. Впоследствии перечисленные на карты учащихся 810 тыс. руб. вернулись должностным лицам образовательного учреждения.

Аналогичным образом одной из студенток с февраля 2017 г. по март 2020 г. незаконно начисляли материальную помощь, которую она передавала сотрудникам университета. Общая сумма этих выплат составила 479 тыс. рублей.

Теперь в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По факту хищения бюджетных средств, выплаченных студентке, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").