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Происшествия

Сотрудника администрации Железнодорожного района уволили в связи с утратой доверия

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре по требованию прокуратуры уволили работника отдела потребрынка администрации Железнодорожного района, ставшего фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С 2012 по 2019 г. сотрудник проверял, как граждане, индивидуальные предприниматели и юрлица соблюдают законодательство об организации торговли.

По данным прокуратуры, что муниципальный служащий бездействовал и даже оказывал общее покровительство, предупреждая нарушителей о выездных проверках. В связи с с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Также надзорное ведомство внесло главы администрации района представление с требованием уволить этого сотрудника. Сейчас требования прокуратуры удовлетворены, муниципального служащего уволили в связи с утратой доверия.

Гид потребителя

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