В Самарской области открыта региональная горячая линия акции #МыВместе

В Самарской области начала работу региональная горячая линия акции #МыВместе. На бесплатный телефон 8 800 505 78 63 могут обратиться пожилые люди за помощью в покупке продуктов и лекарств, оплате услуг ЖКХ.

Напомним, что с 23 марта в Самарской области начал работу региональный волонтерский штаб Всероссийской акции #МыВместе. За это время добровольцы помогли более 250 одиноким пожилым людям.

Для того, чтобы оказать помощь максимальному количеству людей, организаторы акции отрыли региональную горячую линию: 8 800 505 78 63.

В акции #МыВместе принимают участие более 1000 волонтеров региона. Добровольцы помогают одиноким пожилым людям в приобретении продуктов питания, лекарственных препаратов и оплаты услуг ЖКХ. Помощь волонтеров крайне востребована, поэтому было принято решение открыть дополнительные горячие линии, по которым одинокие пенсионеры смогут сообщить о требуемой помощи.

Теперь в Самарской области действуют региональная горячая линия 8 800 505 78 63 и отдельная горячая линия для жителей Самары: 8 846 998 67 07. Горячие линии работают с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Кроме того, остается возможность круглосуточного обращения на федеральную горячую линию по номеру 8 800 200 34 11.

Стать волонтером акции #МыВместе может каждый житель региона, желающий помочь. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.

Организаторами акции в Самарской области выступает региональное отделение Общероссийского народного фронта, Самарское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики", Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области при поддержке Самарского регионального отделения партии "Единая Россия".