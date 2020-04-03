Самарского художника, заболевшего коронавирусом, выписали из Коммунарки

Вечером 2 апреля Андрей Сяйлев опубликовал пост, что у него взяли повторный анализ на коронавирус, который оказался отрицательным, и сейчас его уже выписали из больницы.

Напомним, ранее художник сообщил на своей странице в facebook, что 17 марта у него взяли положительный анализ на коронавирус. В течение нескольких дней он публиковал в своих соцсетях информацию о том, как проходит его лечение в московской больнице в Коммунарке.

"Интенсивность происходящих в мире событий делает неактуальным то, что еще вчера было важным и незыблемым. Этот новый темп не оставляет времени на рефлексию и уплотнение проживаемого опыта. Настало время текущего момента, и я не прочь в него погрузиться. Не болейте!" — написал на своей странице Андрей Сяйлев после выписки из больницы в Коммунарке.



