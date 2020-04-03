Из-за невыплаты зарплаты сотрудникам "Новокуйбышевскхлеба" возбудили уголовное дело

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ОАО "ПКФ Новокуйбышевскхлеб". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Во время проверки надзорное ведомство установило, что 89 сотрудников не получили зарплату за апрель-май 2019 г. - всего 2,3 млн рублей. При этом в апреле-мае 2019 г. руководство предприятия продало автотранспорт на 405 тыс. рублей. Но на погашение задолженности по зарплате эти средства не направили.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев").