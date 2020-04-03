16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Членов ОПГ "Законовские" подозревают в девяти убийствах и похищении человека В Сергиевском районе бывшая служащая банка, похитившая деньги у вкладчика, получила срок На подростков, угнавших автомобиль и сопротивлявшихся полицейским, могут возбудить уголовное дело Тольяттинец, предложивший взятку полицейскому, стал фигурантом уголовного дела В Самаре задержали двух нарушителей порядка, у которых при себе оказались наркотики

Преступления Происшествия

Из-за невыплаты зарплаты сотрудникам "Новокуйбышевскхлеба" возбудили уголовное дело

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ОАО "ПКФ Новокуйбышевскхлеб". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Во время проверки надзорное ведомство установило, что 89 сотрудников не получили зарплату за апрель-май 2019 г. - всего 2,3 млн рублей. При этом в апреле-мае 2019 г. руководство предприятия продало автотранспорт на 405 тыс. рублей. Но на погашение задолженности по зарплате эти средства не направили.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3