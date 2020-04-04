Коронавирус в Самарской области: самое важное на 4 апреля

В субботу, 4 апреля, в Самарской области продолжается борьба с распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области, на текущую дату в регионе не зафиксировано новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Общее число случаев прежнее — 17. На лечении в медицинских учреждениях находятся 10 пациентов, семь человек выздоровели и были выписаны на этой неделе.

С привлечением к исследованиям на коронавирус лаборатории СПИД-центра общее число проверенных тестов увеличилось и на 3 апреля составило 6972, при этом за прошедшие сутки новая лаборатория обработала 135 тестов. Ее посетил глава региона Дмитрий Азаров.

Под медицинским наблюдением находится 4778 граждан, за прошедшие сутки сняты с наблюдения 522 человека. Продолжает работать "горячая линия" по коронавирусу, за сутки операторы проконсультировали 1007 обратившихся на линию. Готовы 400 коек в дополнение к 900 имеющимся. Подготовка дополнительного коечного фонда продолжится.

Представители АО "АвтоВАЗ" обратились к главе региона с просьбой рассмотреть возможность возобновления работы предприятия в условиях режима нерабочей недели. Федерация профсоюзов Самарской области и Союз работодателей Самарской области также выступили с предложением возобновить работу системообразующих предприятий региона. Был одобрен соответствующий проект постановления правительства Самарской области.

О введении особого порядка оплаты ЖКУ — по словам врио министра энергетики и ЖКХ Михаила Татаринцева, ресурсоснабжающие организации региона подтвердили, что в течение нерабочих дней начисления пеней не будет, как и отключений за неуплату.

По области снижается эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, и во многом это происходит благодаря нерабочей неделе.

С 6 апреля продолжится дистанционное обучение школьников и студентов техникумов и колледжей, а в детских садах продолжат работать дежурные группы. По поручению Дмитрия Азарова с 3 апреля в регионе начала работу служба психологической помощи для тех, кто находится на самоизоляции.

Для граждан старшего возраста действуют номера 8 (800) 100-21-15, 8 (846) 958-66-66, 8 (846) 958-22-58. Несовершеннолетние могут звонить по телефону 8(800) 2000-122. Для совершеннолетних работает номер 8 (846) 958-65-07. Работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 12:00. Оператор запишет на онлайн-консультацию к специалисту на удобное время. Консультация проводится посредством видеозвонка Skype.

Жители Самары столкнулись с проблемами при попытке проехать на собственные дачные участки. Напомним, в регионе введен режим ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, введен запрет на передвижение — жители региона должны находиться дома, кроме сотрудников структур и предприятий, включенных в список исключений.

За сутки в Роспотребнадзор передано 66 материалов о фактах несоблюдения режима самоизоляции, из них 22 — из полиции. Выдано 73 определения, составлено шесть протоколов о нарушениях.

Начата выдача продуктовых наборов для школьников, которые должны получать льготное питание.

Установлены лимиты вместимости автобусов и троллейбусов в зависимости от марки машины, при достижении которых остановка для посадки пассажиров осуществляться не будет: для автобусов Волгабас, ЛиАЗ 5256, МАЗ 103 14 человек; для автобусов МАЗ 206 12 человек; для троллейбусов 14 человек.

МП "Самарский метрополитен" изменило время работы: с 30 марта в будние дни метро будет работать с 06:00 до 21:00 часов, а в выходные дни с 08:00 до 20:00 часов.

В губернии предлагают ввести запрет на продажу крепкого алкоголя крепостью выше 6 градусов до 30 апреля. По мнению депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, такая мера "позволит минимизировать ущерб, который может нанести употребление алкоголя в период вынужденного нахождения граждан на самоизоляции".

ЕГЭ и ОГЭ в дистанционной форме проводиться не будут, сообщил на онлайн-пресс-конференции министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. ЕГЭ состоится с 8 июня до 11 июля, сдавать его будут 15,5 тыс. выпускников. ОГЭ переносится на даты с 9 июня по 17 июля, к нему в регионе готовятся сейчас 31,8 тыс. школьников.

С 30 марта до 30 апреля в налоговых инспекциях и их подразделениях приостановлены прием и обслуживание налогоплательщиков. Любую услугу можно получить в электронном виде, более чем 50 онлайн-сервисов доступны на сайте ФНС России nalog.ru и в мобильных приложениях, консультации по телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

По состоянию на 03 апреля 10:30, в России проведено более 575 тыс. тестов, зарегистрировано 4149 случаев заболевания, из них 601 — за последние сутки, 281 человек выздоровел, 34 человека умерло.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину будут временно приостановлены с 4 апреля в целях максимальной защиты и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Президент России Владимир Путин подписал один из "антивирусных" законов - о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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