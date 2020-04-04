16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коронавирус в Самарской области: самое важное на 4 апреля Самарского художника, заболевшего коронавирусом, выписали из Коммунарки Стоматологические клиники региона прекратили плановый прием В Самарской области с медицинского наблюдения по коронавирусу снято 522 человека Коронавирус в Самарской области: самое важное на 3 апреля

Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарской области: самое важное на 4 апреля

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 4 апреля, в Самарской области продолжается борьба с распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области, на текущую дату в регионе не зафиксировано новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Общее число случаев прежнее — 17. На лечении в медицинских учреждениях находятся 10 пациентов, семь человек выздоровели и были выписаны на этой неделе.

С привлечением к исследованиям на коронавирус лаборатории СПИД-центра общее число проверенных тестов увеличилось и на 3 апреля составило 6972, при этом за прошедшие сутки новая лаборатория обработала 135 тестов. Ее посетил глава региона Дмитрий Азаров.

Под медицинским наблюдением находится 4778 граждан, за прошедшие сутки сняты с наблюдения 522 человека. Продолжает работать "горячая линия" по коронавирусу, за сутки операторы проконсультировали 1007 обратившихся на линию. Готовы 400 коек в дополнение к 900 имеющимся. Подготовка дополнительного коечного фонда продолжится.

Представители АО "АвтоВАЗ" обратились к главе региона с просьбой рассмотреть возможность возобновления работы предприятия в условиях режима нерабочей недели. Федерация профсоюзов Самарской области и Союз работодателей Самарской области также выступили с предложением возобновить работу системообразующих предприятий региона. Был одобрен соответствующий проект постановления правительства Самарской области.

О введении особого порядка оплаты ЖКУ — по словам врио министра энергетики и ЖКХ Михаила Татаринцева, ресурсоснабжающие организации региона подтвердили, что в течение нерабочих дней начисления пеней не будет, как и отключений за неуплату.

По области снижается эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, и во многом это происходит благодаря нерабочей неделе.

С 6 апреля продолжится дистанционное обучение школьников и студентов техникумов и колледжей, а в детских садах продолжат работать дежурные группы. По поручению Дмитрия Азарова с 3 апреля в регионе начала работу служба психологической помощи для тех, кто находится на самоизоляции.

Для граждан старшего возраста действуют номера 8 (800) 100-21-15, 8 (846) 958-66-66, 8 (846) 958-22-58. Несовершеннолетние могут звонить по телефону 8(800) 2000-122. Для совершеннолетних работает номер 8 (846) 958-65-07. Работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 12:00. Оператор запишет на онлайн-консультацию к специалисту на удобное время. Консультация проводится посредством видеозвонка Skype.

Жители Самары столкнулись с проблемами при попытке проехать на собственные дачные участки. Напомним, в регионе введен режим ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, введен запрет на передвижение — жители региона должны находиться дома, кроме сотрудников структур и предприятий, включенных в список исключений.

За сутки в Роспотребнадзор передано 66 материалов о фактах несоблюдения режима самоизоляции, из них 22 — из полиции. Выдано 73 определения, составлено шесть протоколов о нарушениях.

Начата выдача продуктовых наборов для школьников, которые должны получать льготное питание.

Установлены лимиты вместимости автобусов и троллейбусов в зависимости от марки машины, при достижении которых остановка для посадки пассажиров осуществляться не будет: для автобусов Волгабас, ЛиАЗ 5256, МАЗ 103 14 человек; для автобусов МАЗ 206 12 человек; для троллейбусов 14 человек.

МП "Самарский метрополитен" изменило время работы: с 30 марта в будние дни метро будет работать с 06:00 до 21:00 часов, а в выходные дни с 08:00 до 20:00 часов.

В губернии предлагают ввести запрет на продажу крепкого алкоголя крепостью выше 6 градусов до 30 апреля. По мнению депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, такая мера "позволит минимизировать ущерб, который может нанести употребление алкоголя в период вынужденного нахождения граждан на самоизоляции".

ЕГЭ и ОГЭ в дистанционной форме проводиться не будут, сообщил на онлайн-пресс-конференции министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. ЕГЭ состоится с 8 июня до 11 июля, сдавать его будут 15,5 тыс. выпускников. ОГЭ переносится на даты с 9 июня по 17 июля, к нему в регионе готовятся сейчас 31,8 тыс. школьников.

С 30 марта до 30 апреля в налоговых инспекциях и их подразделениях приостановлены прием и обслуживание налогоплательщиков. Любую услугу можно получить в электронном виде, более чем 50 онлайн-сервисов доступны на сайте ФНС России nalog.ru и в мобильных приложениях, консультации по телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

По состоянию на 03 апреля 10:30, в России проведено более 575 тыс. тестов, зарегистрировано 4149 случаев заболевания, из них 601 — за последние сутки, 281 человек выздоровел, 34 человека умерло.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину будут временно приостановлены с 4 апреля в целях максимальной защиты и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Президент России Владимир Путин подписал один из "антивирусных" законов - о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В случае обнаружения в интернете сайтов или онлайн-магазинов, которые осуществляют продажу лекарств без необходимой лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности, сайты будут внесены в реестр запрещенных и блокированы.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3