Коронавирус в Самарской области: самое важное на 6 апреля

В понедельник, 6 апреля, в регионе продолжается борьба с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Количество выписанных пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, достигло девяти.

Это пациент заразился от близкого родственника, вернувшегося из-за рубежа. Таким образом в регионе продолжают лечение восемь человек с COVID-19.

Новых случаев заражения за 5 апреля не зафиксировано. Всего в Самарской области проведено за последние сутки проведено 544 исследований на коронавирус.

По федеральным данным сайта стопкоронавирус.рф, в России проведено более 697 тыс. тестов, зарегистрировано 5389 случаев заболевания, из них 658 - за последние сутки, 355 человек выздоровело, 45 человека умерло.

С сегодняшнего дня увеличится количество пассажирского транспорта в Самаре. Самарский метрополитен восстановит работу в прежнем режиме по будням. Будьте внимательны: в расписании электропоездов внесены изменения.

Также с сегодняшнего понедельника горожанам будут доступны три муниципальные бани.

Президент России Владимир Путин подписал указ 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Сбербанк дал разъяснения о предоставлении кредитных каникул.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России осуществить перевод в другие клиники граждан, находящихся в федеральных медучреждениях, которые перепрофилируют для больных новым коронавирусом.