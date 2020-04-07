Коронавирус в Самарской области: самое важное на 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, в регионе продолжается борьба с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 6 апреля, в Самарской области не зафиксировано новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Общее число случаев прежнее — 17. При этом девять человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Было проведено 188 лабораторных исследований, всего число проверенных тестов составило 7650. Под медицинским наблюдением находится 6617 граждан. Продолжает работать "горячая линия" по коронавирусу.

По федеральным данным сайта стопкоронавирус.рф, в России проведено более 758 тыс. тестов,

6343 зарегистрировано случаев заболевания, из них 954 — за последние сутки, 406 человек выздоровело, 47 человек умерло.

В понедельник вышли на работу сотрудники целого ряда системообразующих предприятий Самарской области, в том числе тех категорий, которые отражены в постановлении правительства. В связи с этим увеличилось количество общественного транспорта, который вышел на улицы города — с 650 до 1014, сообщает городской департамент транспорта.

В часы пик интервал движения составил от четырех до шести минут. Метро работает в штатном режиме, до 24:00. Транспорт проходит дезинфекцию несколько раз в день, кондукторы и водители обеспечены масками и перчатками.

В регионе к пятнице, 10 апреля, будет разработан комплексный план на случай введения в регионе режима ЧС. В настоящий момент обстановка в области не имеет предпосылок для объявления ЧС.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова региональный департамент информационных технологий и связи разработал систему, позволяющую жителям региона получать разрешение на выход из дома в период самоизоляции с помощью QR-кодов.

С 6 апреля в России возобновлен учебный процесс в дистанционном формате. Министерство науки и высшего образования РФ пока не зафиксировало ни одной жалобы на перебои в работе образовательных онлайн-платформ, сообщили в пресс-службе министерства.