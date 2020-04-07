16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Количество сомнительных тестов на коронавирус в регионе сократилось до 11 В регионе снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом Новых случаев заболевания COVID-19 в регионе не выявлено У 23 жителей Самарской области подозревают коронавирус Коронавирус в Самарской области: самое важное на 7 апреля

Здравоохранение Общество

Количество сомнительных тестов на коронавирус в регионе сократилось до 11

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области осталось 11 пациентов с сомнительными результатами теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Новых случаев заражения на вторник, 7 апреля, не зарегистрировано. Всего за сутки в губернии проведено 536 исследований на COVID-19.

Напомним, накануне губернатор Дмитрий Азаров сообщал, что коронавирусом могут быть инфицированы еще 23 жителя Самарской области.

Таким образом, в регионе сегодня остается 17 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Девять человек выздоровели и выписаны, восемь находятся на лечении.

Также в оперативном штабе отмечают, что благодаря режиму самоизоляции на 29% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Действие режима самоизоляции продолжается, работает волонтерский штаб, на горячую линию поступило 1574 заявки, из них 905 - была необходима консультация, по 562 - оказана помощь в покупке продуктов и лекарств, 67 - в работе. 53189 человек пожилого возраста ежедневно посещают соцработники. Порядка 1,4 тыс. пожилых нуждающихся людей получают горячее питание в рамках благотворительной акции аэропорта Курумоч.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3