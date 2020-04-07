Количество сомнительных тестов на коронавирус в регионе сократилось до 11

В Самарской области осталось 11 пациентов с сомнительными результатами теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Новых случаев заражения на вторник, 7 апреля, не зарегистрировано. Всего за сутки в губернии проведено 536 исследований на COVID-19.

Напомним, накануне губернатор Дмитрий Азаров сообщал, что коронавирусом могут быть инфицированы еще 23 жителя Самарской области.

Таким образом, в регионе сегодня остается 17 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Девять человек выздоровели и выписаны, восемь находятся на лечении.

Также в оперативном штабе отмечают, что благодаря режиму самоизоляции на 29% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Действие режима самоизоляции продолжается, работает волонтерский штаб, на горячую линию поступило 1574 заявки, из них 905 - была необходима консультация, по 562 - оказана помощь в покупке продуктов и лекарств, 67 - в работе. 53189 человек пожилого возраста ежедневно посещают соцработники. Порядка 1,4 тыс. пожилых нуждающихся людей получают горячее питание в рамках благотворительной акции аэропорта Курумоч.