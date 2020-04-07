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Общество

Самарцы посетили новый онлайн-ресурс свыше 25 тыс. раз

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Менее чем за неделю новый портал #CамараДома, созданный в помощь жителям на самоизоляции набрал свыше 25 тыс. посещений.

Наибольший интерес у посетителей вызвали рубрики "Информация" (содержит актуальные сведения и данные по эпидемиологической ситуации в области), "Работа на дому", "Полезный досуг", "Бытовые хлопоты в карантине", "Организация удаленной работы сотрудников".

Новый ресурс наиболее популярен у посетителей возрастных групп от 25 до 44 лет.

Самарская компания по разработке программного обеспечения запустила онлайн-сервис, который предоставляет людям информацию о различных ресурсах, пользующихся популярностью в период самоизоляции. Специалисты подготовили платформу в течение двух дней.

Всего портал #СамараДома содержит 10 разделов, в которых вынужденные домоседы найдут для себя полезную информацию. Здесь собраны телефоны экстренных служб, информация для работы на дому, ссылки на сервисы по доставке продуктов и актуальные подборки для досуга, включая виртуальные лекции, фильмы, интернет-библиотеки.

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