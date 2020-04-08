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Спорт

Самарскую СШОР №1 возглавил Максим Поваляев

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На должность директора самарской спортивной школы олимпийского резерва №1, которую ранее занимала Елена Ловыгина, министр спорта Дмитрий Шляхтин назначил Максима Поваляева, сообщает "Самарское обозрение".

Смена руководства могла быть вызвана вышедшим в публичную плоскость противостоянием тренерского коллектива с Еленой Ловыгиной и ее заместителем Людмилой Зуевой. В январе 2020 г. в государственную инспекцию труда в Самарской области поступили жалобы от тренеров СШОР №1, в которых они заявляли о нарушении своих прав со стороны руководства спортшколы. Кроме того, тренеры жаловались на то, что руководство школы возвело в правило командирование своих воспитанников за счет родителей даже на официальные соревнования.

Родители встали на сторону тренеров и писали петиции в Twitter губернатору региона Дмитрию Азарову с просьбами вмешаться в ситуацию. В итоге с Еленой Ловыгиной контракт не продлили, а ее место занял выходец из структур "Газпром трансгаз Самара", экс-директор ледового дворца "Кристалл" Максим Поваляев.

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