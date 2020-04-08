Театр оперы и балета покажет в Интернете "Пиковую даму" и "Корсара"

В пятницу, 17 апреля, в 18:30 на сайте Самарского театра оперы и балета и в соцсети "ВКонтакте" будут транслировать оперу Петра Чайковского "Пиковая дама" по мотивам одноименной повести Александра Пушкина.

Дирижер-постановщик - Александр Анисимов; режиссер-постановщик - Михаил Панджавидзе; художник-постановщик - Елена Соловьева; хормейстер - Ольга Сафронова; художник по свету - Сергей Шевченко.

24 апреля в 18:30 на сайте театра и во "ВКонтакте" зрители смогут увидеть балет "Корсар" - один из признанных шедевров романтического балета. Дирижер-постановщик - Александр Анисимов; балетмейстер-постановщик - Василий Медведев; художник-сценограф - Андрей Войтенко; художник по костюмам - Елена Зайцева.

Записи спектаклей будут доступны в течение суток.

Также спектакли театра оперы и балеты транслируют в эфире телеканала "Губерния": 11 апреля в 18:30 - опера "Борис Годунов"; 16 апреля в 15:30 - балет "Корсар"; 18 апреля в 18:30 - опера "Кармен"; 25 апреля в 18:30 - опера "Мадам Баттерфляй".