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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали наркозакладчиков с целым арсеналом веществ

ТОЛЬЯТТИ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили четыре уголовных дела (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч.3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) в отношении двух 25-летних мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков через закладки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции задержали на ж/д станции Тольятти двух местных жителей, которые делали очередную наркозакладку. По версии следствия, молодые люди приобрели запрещенное вещество и хранили его дома.

Часть наркотика подозреваемые успели спрятали в тайниках в Тольятти. Стражи порядка быстро нашли "закладки".

Всего у подозреваемых изъяли 44 г гашиша, 42 г мефедрона, 11 г метадона, 72 г PVP и 82 г амфетамина.

Следствие и транспортные полицейские выясняют, где подозреваемые приобрели запрещенный товар.

Вмененные задержанным статьи УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

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