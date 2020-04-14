16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре директор ТСЖ, попросивший компенсацию за незаконное уголовное преследование, вновь стал фигурантом дела Суд вынес приговор начальнику службы спасения Новокуйбышевска Андрею Пожидаеву Женщина выстрелила себе в голову из "травмата", оставленного на диване Прокуратура не смогла в апелляции оспорить УДО Сергея Рубакова Облсуд отменил решение о выходе из СИЗО бывшего зампрокурора Промышленного района

Суды Происшествия

В Самаре директор ТСЖ вновь стал фигурантом уголовного дела после того, как попросил компенсацию за незаконное уголовное преследование

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Руководителя Ассоциации "Самарское региональное содружество ТСЖ" Андрея Фентисова следствие уже признавало непричастным к поджогу машины конкурента. Но когда речь зашла о деньгах, силовики изменили свое мнение.

Андрей Фентисов вновь попал в круг подозреваемых в поджоге дорогой иномарки. Изначально следствие предполагало, что преступление было совершено из-за передела рынка оказания коммунальных услуг. Потерпевшим выступил директор УК "Ремстройсервис" Виктор Белов. Его внедорожник Toyota Land Cruiser 200 неизвестные подожгли ночью 13 февраля прошлого года.

Под подозрение попал возможный конкурент — руководитель Ассоциации "Самарское региональное содружество ТСЖ" Андрей Фентисов. 26 февраля в офисе его компании провели обыск, а самого Фентисова задержали. Следствие выходило в суд с ходатайством об его аресте, но суд не нашел для этого оснований. А уже в сентябре все подозрения с Фентисова были сняты.

И в ноябре 2019 года он подал в суд иск о взыскании с государства компенсации за незаконное уголовное преследование. Речь шла о 6,6 млн рублей — это с учетом шороха, наведенного в офисе, изъятой оргтехники, недополученной прибыли и морального вреда лично Фентисову и репутации его конторы.

На первое заседание в феврале 2020 года следователи пришли не с пустыми руками. Они принесли постановление о том, что 4 февраля 2020 года постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Фентисова отменено, поэтому он снова является подозреваемым, а значит никакой компенсации ему не положено.

"Мы считаем, что подобное постановление является незаконным и необоснованным, — прокомментировал ситуацию "ВН" адвокат Александр Лукинов. — С февраля нас никто на допрос не вызывал. Оно и понятно: никакой связи с реальными поджигателями Фентисов не имеет, а в круг подозреваемых его включили только для того, чтобы оттянуть выплату ему компенсации. Мы этого так не оставим, жалобы в суд и прокуратуру уже написаны, ответы пока не получены".

На данный момент, кроме Фенсисова, подозреваемых по делу о поджоге машины Белова трое. Это 19-летний Ян Мариенко, 18-летний Максим Кривошеев и 37-летний Станислав Чепурнов, все они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мотивы их поступка следствие пока не разглашает.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3