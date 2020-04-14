"Архизоляция": дача Головкина из гречи, жд вокзал из барабанной установки

В Facebook появилась группа "Архизоляция", в которую участники выкладывают фото макетов знаковых архитектурных сооружений, сделанных из всего, что под руку попало. В группе уже много проектов, посвященных Самаре.

Так, из барабанной установки сложили железнодорожный вокзал, из кепки и гирлянд воссоздали цирк, из простого кабеля — витиеватые ворота в Музее модерна. "Самару Арену" оказалось изобразить проще всего с помощью обыкновенной тарелки с глубоким дном.

Оособой популярностью пользуется дача Головкина — ее делают из пачек крупы, из коробок молока, из терок и так далее.

В группе есть несколько шуточных макетов по мотивам архитектуры Казани, Нижнего Новгорода, Калуги и других городов.

Проект "Архизоляция" создан по мотивам популярного флэшмоба #изоизоляции и посвящен Международному дню памятников и исторических мест, который проходит ежегодно 18 апреля.

Основатель группы "Архизоляция" и автор проекта "Том Сойер Фест" Андрей Кочетков: "Мы всем российским сообществом "Том Сойер Феста" переживали, что не сможем как обычно провести 18 апреля — Международный день памятников и исторических мест. Обычно в этот день в разных городах и странах проводятся экскурсии по архитектуре, открываются двери недоступных в обычное время зданий, делаются субботники на памятниках. В режиме самоизоляции привычный образ этого дня изменился. А мы как любители самой разной архитектуры поняли, что очень по ней истосковались. На подготовку чего-то глобального виртуального к Дню памятников не оставалось времени. Поэтому решили вооружиться технологией #изоизоляции и начать показывать архитектуру разных городов таким образом".