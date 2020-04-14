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Сенатор Сергей Мамедов привез в ДНР средства защиты от коронавируса

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 апреля, сенатор Совета Федерации РФ от Самарской области Сергей Мамедов с рабочим визитом посетил Донецкую Народную Республику. Там он провел совещание с главой ДНР Денисом Пушилиным. Они обсудили эпидемическую ситуацию в Республике и России.

Денис Пушилин рассказал, что по состоянию на 14 апреля в ДНР зарегистрировано 18 случаев заражения COVID-19. По словам сенатора, сценарий с серьезным ростом числа заболевших вирусом в Республике маловероятен. Власти России помогут ДНР сдерживать распространения вируса.

Сергей Мамедов ранее уже провел серьезную работу по противодействию дальнейшему распространению коронавирусной инфекции в Самарской области. 10 апреля он передал в регион 3 тысячи масок и 500 защитных костюмов, которые получили Чапаевская центральная городская больница, Безенчукская центральная районная больница и Красноармейская центральная районная больница. В ДНР Сергей Мамедов также привез средства индивидуальной защиты — маски, комбинезоны, перчатки и защитные очки, пообещав от лица Совфеда оказывать поддержку Республике и в будущем.

"Если в дальнейшем нужна будет наша помощь, всегда можете на нее рассчитывать. Мы в Совете Федерации всегда отреагируем, соберемся, поможем всем, чем можем, в рамках нашей компетенции", — сказал российский политик.

Глава ДНР поблагодарил сенатора за поддержку. "Для нас всегда важно внимание России и ее руководства ко всему, что происходит на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Особенно важно это в такие непростые времена, когда весь мир до конца не понимает, что делать с коронавирусной инфекцией. Тем не менее, вы сконцентрированы не только на своих проблемах, но и уделяете самое пристальное внимание ДНР", — отметил Денис Пушилин.

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