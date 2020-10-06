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Суды Происшествия

Экс-председателю ЖСК "Татищев-2" и его супруге дали совокупно 10 лет тюрьмы

ТОЛЬЯТТИ. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор суда Центрального района Тольятти 52-летнему экс-председателю жилищно-строительного кооператива "Татищев-2" и его 47-летней супруге, обвиняемым в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщают правоохранители, при расследования уголовного дела установлено, что председатель ЖСК "Татищев-2" в период времени с весны 2012 по февраль 2016 заключил договора продажи паевых взносов с двумя коммерческими организациями.

Представители этих организаций перепродали приобретенные паи индивидуальному предпринимателю, являющейся супругой председателя ЖСК "Татищев-2". Жительница Тольятти, в свою очередь, заключила трехсторонние договоры с пайщиками того же жилищного кооператива.

Строительство многоэтажного жилого дома было приостановлено на начальном этапе строительства.
"Следователем собраны доказательства, изобличающие фигурантов в хищении у более чем 60 жителей Тольятти свыше 136 млн рублей", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В октябре 2017 председателю ЖСК "Татищев-2" и его супруге предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил бывшего председателя ЖСК к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а его супругу — к четырем годам заключения в такой же колонии.

Приговор был обжалован и адвокатами, и подсудимыми и рядом потерпевших. Но апелляционная инстанция Самарского областного суда, с небольшими изменениями, не касающимися назначенных за мошенничество сроков, оставила его в силе.

В пресс-службе областного полицейского главка отметили, что потерпевшие написали в адрес начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова письмо со словами благодарности в адрес следователя.

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