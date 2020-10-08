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Финансы Экономика и бизнес

НПФ "Сафмар" запустил инвестиционные планы с гарантированной доходностью

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты утверждают: это реальная альтернатива банковским вкладам.

Фото: pixabay.com

Негосударственный пенсионный фонд "Сафмар" 6 октября анонсировал запуск принципиально нового для финансового рынка, продукта. Это инвестиционные планы "Доходный" и "Доходный+". Данные инструменты для сбережений могут стать достойной альтернативой банковским вкладам — особенно в связи с падением ставок по вкладам.

Продукт "Доходный" рассчитан на четыре года с доходностью 6% в первый год заключения договора, а минимальная сумма взноса составляет 50 тыс. руб. План "Доходный+" подразумевает бОльшую доходность (7% в первый год) при стартовом взносе 100 тыс. руб. При этом, если клиент сделает дополнительный взнос равный первоначальному, то гарантированный доход увеличится на 1% годовых.

— Наши новые инвестиционные планы "Доходный" и "Доходный+" — это альтернатива одновременно и банковским вкладам, и классическому доверительному управлению. С одной стороны, как и по депозиту, клиент получает гарантированную доходность, с другой — при благоприятной рыночной ситуации доходность может быть еще выше. При этом клиент не несет инвестиционных рисков, а в случае необходимости может забрать свои взносы досрочно без каких-либо комиссий, — подчеркнул генеральный директор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев.

Дополнительный плюс новых планов — защита от взысканий любого рода по федеральному закону № 75-ФЗ.

Для планов разработаны отдельные инвестиционные стратегии, согласно которым средства клиентов вкладываются в защищенные государственные и корпоративные облигации с высокими кредитными рейтингами.

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