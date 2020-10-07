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Преступления Происшествия

У жителя Красноярского района изъяли 10 кг конопли

КРАСНЫЙ ЯР. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудникам УНК ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о том, что житель Красноярского района может быть причастен к незаконному хранению наркосодержащих растений, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Проверка полученные сведения подтвердила.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во время осмотра жилища и надворных построек, принадлежащих мужчине, правоохранители обнаружили в сарае и изъяли части растений в высушенном виде. Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области установил, что найденное является коноплей массой около 10 кг.

При опросе подозреваемый, ранее судимый за кражу, пояснил, что вырастил наркосодержащее растение у себя на приусадебном участке, а затем поместил его на сушку в сарай. По его словам, коноплю он хранил с целью личного употребления.

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Гид потребителя

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