Приглашенный постановщик САТОБ Юрий Смекалов заразился коронавирусом

Приглашенный постановщик нового балета Back to life в Самарский академический театр оперы и балета (САТОБ) Юрий Смекалов опубликовал в своем Инстаграме пост о том, что сдал положительный анализ на Covid-19 и сейчас находится на самоизоляции в Самаре. В своем посте балетмейстер призывает всех быть внимательнее к своему здоровью и соблюдать все рекомендованные меры безопасности.

"Все эти шесть месяцев, с момента начала пандемии я ни на один день не прекращал творческую деятельность. Но веры в собственную неуязвимость и энергии недостаточно, чтобы уберечь себя и людей, которые тебя окружают от этой заразы. Пожалуйста, максимально используйте средства личной защиты! В театре, магазине, общественном транспорте и даже в такси! И постоянно укрепляйте иммунную систему — в случае, если вы все-таки заболеете, это поможет вам перенести болезнь в более лёгкой форме" — говорится в посте Юрия Смекалова.

В Театре оперы и балета редакцию "Волга Ньюс" заверили, что все рекомендованные меры безопасности при работе с балетной труппой при постановке соблюдались, и сейчас театр внимательно следит за здоровьем артистов. Тем более, что с 21 по 30 октября в театре пройдет масштабный фестиваль классического балета им. Аллы Шелест.

"Хореограф Юрий Смекалов сотрудничает с Самарским академическим театром оперы и балета и готовит постановку балета Back to Life, премьера которого намечена на декабрь. Надо отметить, что репетиции проходили на сцене театра и постановщик в этот момент находился в зрительном зале, на достаточной дистанции от артистов.

В настоящее время Юрий Александрович находится на режиме самоизоляции в гостинице и контактов с балетной труппой театра не имеет. Артисты готовятся к фестивалю классического балета имени Аллы Шелест, который состоится в конце октября.

Все необходимые меры предосторожности в театре соблюдаются. На входе у сотрудников и зрителей измеряется температура, установлены санитайзеры, в зале шахматная рассадка. Вне репетиционных процессов артисты и сотрудники соблюдают масочный режим, все помещения регулярно проветриваются и проходят санитарную обработку. При малейших признаках заболевания артисты и персонал театра отстраняются от работы. При необходимости сдаются тесты на коронавирус.

Театр продолжает работу в уже привычных условиях ограничений, идут репетиционные процессы" — говорится в официальном ответе пресс-службы Театра оперы и балета.

Напомним, Юрий Смекалов уже несколько месяцев работает в Самаре над постановкой нового балета Back to life, дата премьеры которого была запланирована на декабрь этого года. До этого в самарском театре он делал постановку успешного балетного шоу "Три маски короля". При этом Юрий Смекалов совмещает карьеру и постановщика, и танцовщика, продолжая выходить на сцену Мариинского театра.