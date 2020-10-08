В Самаре двух мужчин будут судить за кражу 3,5 млн руб. и коллекции монет

В Самаре перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в краже с территории оптового рынка, сообщает ГУ МВД по самарской области.

По версии следствия, обвиняемые, вскрыв монтировкой пластиковые окна здания рынка проникли в офисные помещения. В одном из кабинетов фигуранты обнаружили металлический ящик, который взломали с помощью гвоздодера и отвертки. Из сейфа они похитили около 3,5 млн рубл. и коллекцию монет в количестве 1073 штук, которые были изготовлены в период конца ХХ — начала ХХI века. Установлено, что она принадлежит одному из сотрудников организации. По заключению экспертов, стоимость похищенных монет составила около 102 тыс. рублей.

Сотрудниками органов внутренних дел установлены и опрошены очевидцы, а также свидетели произошедшего, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Проанализировав видео, полицейские установили марку и госномер автомобиля, на котором, предположительно, скрылись злоумышленники.

Владельцем транспортного средства оказался 38-летний житель Самары, в прошлом привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью. Мужчину задержали. Во время опроса он признался в содеянном и рассказал, что совершил кражу вместе со своим приятелем, в прошлом судимым за грабеж. Вскоре правоохранители задержали и его.

При проведении обысков по адресам проживания фигурантов сотрудниками полиции изъята коллекция монет и часть похищенных денежных средств, которые возвращены законным владельцам.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "б" ч.4. ст. 158 УК РФ "Кража".

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы. На период расследования обвиняемым Советским районным судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.