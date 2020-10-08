В январе 2021 года должникам за воду начнут отключать услуги

В октябре 2020 года злостные должники "РКС-Самара" получат уведомления о действиях, которые предпринимает ресурсоснабжающая компания и судебные приставы в их отношении, обязывая уплатить долги за водоснабжение и канализацию. К доставке подготовлено более 45 тысяч писем на общую сумму 729 406 599 рублей.

Документ содержит просьбу компании-поставщика ресурсов к судебным приставам о запрете должникам пользоваться имуществом, в том числе любыми зарегистрированными транспортными средствами (катерами, мотоциклами и пр.). В отношении части должников-получателей уже имеются судебные приказы или исполнительные листы о принудительном взыскании. В отношении остальных такие решения будут вынесены в ближайшее время.

Эти же должники становятся первоочередниками на ограничение подачи ресурсов. Мораторий на отключение из-за пандемии закончится 1 января 2021 года и те должники, которые не урегулировали свои отношения с ресурсоснабжающей компанией, могут уже в январе остаться без водоснабжения и канализации в частных домах и без канализации в МКД.

"РКС-Самара" ведет строгий учет всех должников. Если есть проблема с погашением, необходимо вместе ресурсоснабжающей организацией искать выход, а не прятаться от долговых требований.