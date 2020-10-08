В Самаре начнет работу "горячая линия" по вопросам отопления

12 октября в областной столице начнет работу "горячая линия", по телефонам которой жители смогут обращаться по вопросам отопления. Все заявки будут находиться на контроле профильных ведомств до полного их исполнения.

"Две телефонные линии будут работать в департаменте городского хозяйства, а также "горячая линия" организуется во всех внутригородских районах и, конечно, будет задействован телефон единой диспетчерской службы города. Будем отрабатывать каждый конкретный адрес. Поэтому если есть вопросы по отоплению, в том числе по отдельным стоякам отопления, необходимо направлять обращения. Также они традиционно принимаются в социальных сетях — можно оставлять адреса, будем в максимально короткие сроки принимать все необходимые меры", — пояснила глава Самары Елена Лапушкина.

По состоянию на 8 октября отопление подключено в 84% жилых домов областной столицы. В течение дня батареи стали горячими в 829 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

На сегодня подача теплоэнергии организована уже в 8609 многоэтажек из 10250, в том числе по районам:

— Железнодорожный — 671 (86%);

— Кировский — 1289 (83%);

— Красноглинский — 867 (100%);

— Куйбышевский — 677 (83%);

— Ленинский — 1002 (85%);

— Октябрьский — 755 (89%);

— Промышленный — 1202 (78%);

— Самарский — 1158 (78%);

— Советский — 988 (85%).

Тепло поступило также в 99% объектов социальной направленности. Напомним, в первую очередь батареи стали горячими в детских садах, учреждениях здравоохранения, а также опеки и попечительства. С теплом — 98% школ. Также отопление подано в большинство зданий культуры (84%), спорта (98%), учреждений дополнительного образования (97%), высших учебных заведений (78%) и средних учебных заведений (94%).

Отметим, что официально старт отопительного сезона в Самаре был дан 5 октября, однако в этом году обогревать здания начали раньше, чем положено по климатическим нормам.