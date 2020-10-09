Наталья Лоза, Яндекс.Еда: "Благодаря пандемии мы перенеслись на несколько лет вперед"

Коммерческий директор Яндекс.Еды Наталья Лоза рассказала Волга Ньюс о том, как пандемия повлияла на рынок доставки и поделилась размышлениями о том, чем конкуренты помогают друг другу.

— Наталья, как ситуация с коронавирусом сказалась на вашем бизнесе? В регионах наблюдались какие-то собственные тенденции?

— В целом ситуация в России развивалась в одном и том же направлении: доставка везде резко выросла. За второй квартал объем заказов увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Так происходило практически во всех крупных городах. Это касается как выручки, так и количества заказов — оба этих аспекта росли пропорционально.

Одновременно с этим мы наблюдали большой прирост ресторанов на платформе. И, кстати, он продолжается — все больше и больше ресторанов принимают решение о запуске доставки. В пик пандемии мы подключали тысячи ресторанов в неделю, тогда как до этого речь шла о сотнях. Это происходило в момент, когда все закрылись на карантин.

— Несмотря на это, некоторые эксперты заявляют о том, что доставка еды — не прибыльный бизнес.

— Если говорить глобально, большая часть компаний, которые работают на этом рынке, действительно пока еще не прибыльны и живут на инвестиционные деньги. Но все понимают, что рынок огромный, и ждут.

Поэтому, если говорить в целом, большая часть выручки действительно съедается расходами. И здесь речь не только о курьерах или маркетинге. Есть достаточно большое количество других расходов — начиная от разработки приложений и заканчивая сервисными расходами. Последние включают в себя компенсации недовольным покупателям, выстраивание операционной логистики и многое другое.

Но во время пандемии многое сдвинулось в этом вопросе. Ведь чем больше заказов в системе и на рынке, тем ближе мы к тому, чтобы этот бизнес стал прибыльным.

— То есть рынок доставки еды находится на начальной стадии развития?

— Скорее, да, особенно если мы понимаем под этим бизнесом вообще всю доставку еды, не только из ресторанов, но и доставку из продуктового ритейла. Это огромный рынок. В него сейчас инвестирует большое количество компаний.

— В связи с коронакризисом многие компании вынуждены были сокращать персонал, приостанавливать свою работу. Как обстояли дела у вас? Я так понимаю, что вы, напротив, нарастили штат — в особенности, курьеров.

— Наверное, здесь правильно будет пояснить, что все-таки мы не нанимаем курьеров. У нас другая схема работы: мы фактически агрегатор – работаем с компаниями, которые нанимают курьеров и с самозанятыми. Поэтому не охарактеризую ситуацию в абсолютных цифрах. Но мы знаем, что в большом количестве ресторанов, в том числе при закрытии на карантин, люди быстро переквалифицировались в курьеров. И после того как рестораны открылись, многие вернулись на свое предыдущее место работы. Также существует определенный сезонный приход людей летом.

Основатель компании "Повар на дом": "Моя миссия — осознанный вкус" Уже шесть лет выездная компания "Повар на дом" пытается расширить диапазон вкусовых впечатлений людей и изменить культуру потребления. Ее основатель Максим Борисов рассказывает, почему доставка это зло, как мариновать мясо и почему повара стали неважны.

Хотя, безусловно, коронавирус на все это очень сильно повлиял — поэтому количество курьеров выросло кардинально, пропорционально, количеству заказов. После открытия заведений, количество заказов не особо упало, поэтому новые курьеры-партнеры продолжают приходить.

— То есть пандемия, по сути, помогла вам увеличить спрос на ваши услуги?

— Да. Пандемия скорее дала первый толчок, а дальше многие оценили удобство сервиса, поняли, что услуга стоит достаточно дешево, чтобы экономить свое время и никуда не ходить. И что сервис уже довольно качественный. Кто-то все еще старается не выходить без нужды из дома, ведь все-таки пандемия не кончилась. Многие просто вовлекаются, видя, что друзья это делают.

Есть очень много сценариев и причин, по которым количество заказов останется, на мой взгляд, на таком же уровне. Большое количество людей будет конвертироваться из офлайна в онлайн потому, что сервис становится частью нашей обычной жизни. Вообще, наверное, сейчас это основной тренд. Эта волна только поднялась и начинает захватывать все больше и больше людей.

Благодаря этому нам удается удерживать ситуацию примерно на том же уровне, что и во время карантина. Кроме того, мы развиваемся и запустили экспресс-доставку продуктов из ритейла за 30-40 минут — она работает уже в 12 регионах, в том числе Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани. Мы планируем увеличивать количество магазинов на платформе и расширять географию доставки в другие города России, включая Самару.

— С какими сложностями вы столкнулись при развитии бизнеса в период самоизоляции и пандемии?

— В период пандемии у нас были сложности, как и у многих. Было необходимо быстро ввести все необходимые санитарные меры, а это закупка масок, перчаток и антисептиков, дезинфекция сумок и т. д. Большую часть этой работы делали, конечно, не только мы, но и партнеры. Например, "Макдональдс" одним из первых ввел все необходимые меры.

Должна сказать, что это была большая нагрузка на всех — и на наших партнеров, и на нас. При этом сложность была еще и в том, что у всех регионов разные правила, связанные с пандемией.

Важный и сложный момент был связан с поиском курьеров для сотрудничества и увеличением их количества во время пандемии. Это был непростой процесс, требующий особого внимания. Сейчас большое количество людей оценило плюсы работы курьером: гибкий график, возможность управлять своим временем, абсолютно прозрачная система оплаты.

— А если говорить не только о пандемии?

— Есть определенные сложности в регионах, которые, вероятно, сдерживают рост рынка, и связаны они с проникновением электронных платежей, а, например, в нашем сервисе все заказы предоплачены. Не могу сказать, что это прямо проблема, но, наверное, это то, почему проникновение доставки в регионах все еще не такое большое, как в Москве.

Александр Терентьев, "Рестория": "Народ не побежит после кризиса есть устрицы" Рестораны и кафе вот уже два месяца работают только в режиме "навынос". Как отрасль переживает сложившуюся из-за коронавируса ситуацию, на чем делают акценты владельцы заведений и какие строят планы, рассказал Александр Терентьев - президент холдинга "Рестория" ("У Ханумы", "Хуторок", "Швейк", "Волга", "Чайхона №1", Black Star Burger).

Благодаря пандемии мы, конечно, перенеслись, в том числе в регионах на несколько лет вперед. Без нее мы бы еще минимум до 2025 года, я думаю, шли к тому уровню проникновения доставки, которое имеем сегодня.

— Раз уж речь зашла о курьерах, расскажите, в период пандемии их средний возраст вырос?

— Да, средний возраст стал выше — он колеблется где-то от 20 до 35 лет. То есть это нормальное взрослое активное население. Тем не менее с нами сотрудничают люди всех возрастов — самому взрослому курьеру-партнеру в Самаре за 60. И я бы не сказала, что это исключение.

— Сколько в среднем зарабатывают курьеры?

— Зависит от курьера. Но в среднем, наверное, на одном активном слоте можно заработать от 1 тыс. рублей. Это те, кто работает в средней интенсивности. Есть те, чей доход достигает 3-5 тыс. руб. в день, как правило, они быстро передвигаются по городу и успевают выполнять больше заказов.

— В последнее время сервисы доставки становятся все популярнее, появляется конкуренция. Насколько она высока, на ваш взгляд? Каковы ваши преимущества перед конкурентами?

— Да, в этом бизнесе мы не одни. И, в принципе, надо понимать, что есть доставка ресторанов и магазинов, которую они делают самостоятельно, хотя с каждым годом этот канал сокращается. Но здесь, важно будет отметить, что все участники рынка имеют потенциал заказов, не отбирая их друг у друга, а, по сути, развивая рынок.

Наверное, я не совру, если скажу, что сейчас это более эффективный и более дешевый способ повышения количества заказов и увеличения бизнеса для всех нас. Это немного странно звучит, но, наверное, на раннем этапе это не только в нашем бизнесе так. Нам всем выгодно сейчас, чтобы на рынке было больше игроков, которые, по сути, проталкивают тему доставки в массы, чтобы больше и больше людей в нее включались.

Пока рынок настолько большой, что еще очень много людей нам предстоит привлечь. И нам выгодно, чтобы конкурент уговорил нового человека выйти в рынок онлайн-заказов, чтобы потом он мог рассмотреть и наше предложение. Это такой, наверное, интересный парадокс сегодняшнего дня.

Если же говорить о наших конкурентных преимуществах, то, конечно, мы делаем ставку на качество. Мы за качество во всем. В первую очередь, конечно, речь идет о скорости доставки. И в этом направлении мы развиваемся разными способами — в том числе, за счет того, что мы возим как пешими и вело-курьерами, так и на такси. Ведь мы имеем возможность это делать за счет нашей экосистемы.

Евгений Реймер, Milimon: "Мы рискуем откатиться на пять-десять лет назад" На прошлой неделе владельцы ресторанов обратились с открытым письмом к самарским властям. Они просят незамедлительно обратить внимание на тяжелейшую ситуацию, в которой оказалась отрасль. Одним из инициаторов обращения стал совладелец холдинга Milimon ("Чиполучо", "Чайхана Зира", "Пряный барашек", "СъелБыСам", "Бенджамин" и др.) Евгений Реймер. В беседе с Волга Ньюс он рассказал, в каком положении оказалось ресторанное сообщество после трехмесячного простоя.

Кроме того, мы сильно сократили скорость доставки за счет стремительной велосипедизации в курьерской среде. Сейчас уже процентов 90 курьеров-партнеров ездят на велосипедах.

Важный аспект качества — это, конечно же, рестораны, которые есть у нас на платформе. У нас есть критерии, по которым мы выбираем рестораны. Вместе с ними мы докручиваем метрики, начиная с качества меню и фото, заканчивая всеми стандартами выполнения заказов.

— То есть вы не с каждым будете рестораном сотрудничать? Бывали случаи отказов с вашей стороны?

— Да, такие случаи мне известны. На цифрах не проиллюстрирую, но однозначно качество сервиса ресторана, является критерием присутствия его на нашей платформе. Вместе с партнерами мы стараемся решать спорные моменты. Но тем не менее для нас главное — сервис, который получают пользователи, и если мы понимаем, что они его либо систематически не получают, либо мы никак не можем повлиять на ситуацию, то мы, конечно же, выключаем ресторан.

— На доставку каких блюд был наибольший спрос в период самоизоляции?

— Мне нечем вас удивить. Очень бы хотелось, но вынуждена признать, что структура спроса особо не изменилась во время пандемии. Понятно, что большой кусок рынка — это рестораны быстрого питания. В общем-то, все выглядит также как в офлайне. Есть общие тренды — например, азиатская кухня давно и везде растет, и в Самаре тоже. Но это никак не связано с пандемией.

Особенности Самары в основном определяются успехом местных сетей. В топе много ресторанов грузинской кухни. Но нельзя сказать, что она выросла именно в пандемию, скорее это локальная особенность.

— На каких условиях вы сотрудничаете с заведениями, из которых осуществляете доставку? Менялись ли эти условия в последнее время?

— Условия не менялись. Соответственно, общие условия — рыночные — определяются процентом комиссии, который мы берем с ресторана. Единственное — во время пандемии мы делали большую программу поддержки ресторанов, инвестировав в это около 120 млн рублей.

Понятно, что пандемия в целом не время зарабатывать, тут было важно, чтобы рынок остался. Поэтому наши классические условия не менялись. Мы проинвестировали снижение комиссии для ресторанов, которые хотели попробовать поддержать свой бизнес в период закрытия. Сейчас во многих городах, например, в Тольятти, мы снижаем или обнуляем стоимость доставки для пользователей, это привлекает очень много заказов в рестораны.

Тьютор Яндекс.Учебника: учителя Самарской области не боятся дистанта Региональный представитель Яндекс.Учебника по Самарской области Дина Кутлубаева рассказала о том, как учителя региона пережили переход на дистанционное обучение в период пандемии, и о планах на новый учебный год.

— Какой процент комиссии вы берете с ресторанов?

— Средний размер комиссии на этом рынке — 35%, при условии, что агрегатор берет на себя доставку. Но с каждым партнером условия обсуждаются индивидуально. Плюс есть и другие модели сотрудничества. Например, самовывоз имеет вообще другое ценообразование.

— Каковы ваши планы в части дальнейшего развития? Планируете выводить Яндекс.Лавку в регионы?

— Один из главных фокусов — это развитие сервиса доставки продуктов из магазинов. Мы надеемся, что это станет большой и значимой частью нашего бизнеса в ближайший год. В Самару с этим сервисом мы выйдем в ближайшие месяцы.

Продолжаем развивать и собственный ритейловый проект — Яндекс.Лавку. Там доставка уже не из магазинов, а с собственных локальных мини-сладов — дарксторов.

Во время пандемии Лавка уже вышла в Приволжский федеральный округ, начав доставлять в Нижнем Новгороде. И результаты там очень хорошие.

Кроме того, сейчас у нас появилась новая услуга — это самовывоз. Мы стараемся сделать ее максимально удобной, и очень верим в то, что это может стать отдельным сценарием потребления. Мы видим в этом большой потенциал. Сейчас в первую очередь это касается ресторанов, но для ритейла мы это тоже планируем внедрить. В Самаре самовывоз появился в числе первых городов.