Доцент и магистрант Самарского университета получили условные сроки по делу о взяточничестве

Доцент кафедры государственного и административного права юрфака Самарского университета им. Королева Наталья Варфоломеева и бывший магистрант того же вуза Размик Шушанян получили условные сроки по делу о взяточничестве.

Суд Ленинского района назначил Варфоломеевой по обвинению во взятке (ч.3 ст. 290 УК РФ) наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а Шушаняну по обвинению в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ) - три года и шесть месяцев лишения свободы условно.

Напомним, что по предварительной версии следствия, в декабре 2018 г. Варфоломеева потребовала от студентки 37 тыс. руб. за проставление зачетов по теории и практике управления и муниципальному праву. Деньги от студентки Варфоломеевой передавал Шушанян. Задержание проводили сотрудники ФСБ сразу после передачи денег.

Сейчас апелляционные жалобы на приговор находятся в Самарском областном суде. Заседание апелляционной инстанции назначено на 14 октября. Варфоломеева и Шушанян находятся под подпиской о невыезде.