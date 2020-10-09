16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жителю Тольятти дали три года за склонение знакомого к употреблению наркотиков Экс-начальнику конвоя УФСИН дали условный срок Новокуйбышевский предприниматель из ОПГ "Индейцы" получил условный срок за перевозку арсенала оружия и взрывчатки Доцент и магистрант Самарского университета получили условные сроки по делу о взяточничестве В Новокуйбышевска фирму наказали крупным штрафом за коррупционное правонарушение

Суды Происшествия

Доцент и магистрант Самарского университета получили условные сроки по делу о взяточничестве

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 742
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Доцент кафедры государственного и административного права юрфака Самарского университета им. Королева Наталья Варфоломеева и бывший магистрант того же вуза Размик Шушанян получили условные сроки по делу о взяточничестве. 

Суд Ленинского района назначил Варфоломеевой по обвинению во взятке (ч.3 ст. 290 УК РФ) наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а Шушаняну по обвинению в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ) - три года и шесть месяцев лишения свободы условно.

Напомним, что по предварительной версии следствия, в декабре 2018 г. Варфоломеева потребовала от студентки 37 тыс. руб. за проставление зачетов по теории и практике управления и муниципальному праву. Деньги от студентки Варфоломеевой передавал Шушанян. Задержание проводили сотрудники ФСБ сразу после передачи денег. 

Сейчас апелляционные жалобы на приговор находятся в Самарском областном суде. Заседание апелляционной инстанции назначено на 14 октября. Варфоломеева и Шушанян находятся под подпиской о невыезде.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1