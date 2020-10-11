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Строительство Строительство и недвижимость

На территории бывшего ГПЗ-4 планируют построить небоскребы

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории бывшего завода ГПЗ-4 в Октябрьском районе Самары могут появиться небоскребы. Застройщик обратился в мэрию города за разрешением на многоэтажную жилую застройку с предельной высотой зданий в 250 метров.

Напомним, с 2007 г. "Самара-Центр" анонсировал планы комплексной застройки участка в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского шоссе площадью 204730 кв. метров. Проект реализовывался одноименным ООО, подконтрольным Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову. Сейчас компания находится в стадии банкротства.

На территории планировали построить 32 жилых дома, школу, детский сад, торгово-развлекательный центр, гостиницу, общественно-деловую зону, рекреационную зону и парковочную зону.

В октябре 2019 г. кредиторы ООО "Самара-Центр" начали оформление заложенных площадок в собственность, чтобы продать их как единое целое девелоперу.

В начале 2020 г. искомый инвестор все-таки появился. В этом качестве выступил один из крупнейших игроков самарского строительного рынка — ГК "Новый Дон".

Ознакомиться с проектом застройщика жители Самары смогут с 20 по 26 октября на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, холл первого этажа департамента градостроительства Самары. Публичные слушания пройдут 26 октября.

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