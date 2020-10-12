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Преступления Происшествия

Житель Жигулевска может оказаться в колонии за уклонение от административного надзора

ЖИГУЛЕВСК. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отделением дознания полиции Жигулевска возбуждено уголовное дело об уклонении административного надзора по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ в отношении 29-летнего местного жителя ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в мае 2020 г. в отношении мужчины по решению суда, был установлен административный надзор до июня 2026 г. и административные ограничения: являться на регистрацию один раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства; запретить пребывание вне дома (по месту жительства) в период с 22 часов до 06 часов следующих суток, кроме случаев, связанных с работой; запретить выезжать за пределы Самарской области без уведомления территориального органа внутренних дел; запретить пребывание в местах, осуществляющих продажу алкогольной продукции на розлив.

Правоохранители установили, что мужчина умышленно и неоднократно нарушал возложенные на него ограничения, в результате чего пять раз привлекался сотрудниками полиции к административной ответственности. Более того, в августе текущего года в ночное время он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции около одного из домов по ул. Морквашинская в нетрезвом состоянии.

В итоге в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ ("Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений").

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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