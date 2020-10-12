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Преступления Происшествия

Жителя Чапаевска заподозрили в продаже контрафактного программного обеспечения

ЧАПАЕВСК. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Чапаевску в результате проведения оперативного мероприятия "Проверочная закупка" задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Подозреваемым в нарушении авторских прав оказался ранее судимый 29-летний местный житель.

По данным оперативников, злоумышленник реализовал контрафактное программное обеспечение — систему трехмерного проектирования. Общая сумма ущерба, причиненного правообладателю — одному из обществ с ограниченной ответственностью, составила более 1 млн рублей.

Следственным управлением ОМВД России по г. Чапаевску по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" ч.3 ст. 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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