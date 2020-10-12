В Самаре открыли "горячую линию" по вопросам подключения к отоплению

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С понедельника, 12 октября, в Самаре запущена "горячая линия", по которой горожане могут обращаться с возникшими вопросами по подключению к отоплению, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. У жителей будет возможность передавать свои обращения по телефонам как департамента городского хозяйства и экологии, так и районных администраций. Все поступившие заявки будут находиться на контроле до полного их исполнения.