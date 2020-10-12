В Самаре открыли "горячую линию" по вопросам подключения к отоплению

С понедельника, 12 октября, в Самаре запущена "горячая линия", по которой горожане могут обращаться с возникшими вопросами по подключению к отоплению, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. У жителей будет возможность передавать свои обращения по телефонам как департамента городского хозяйства и экологии, так и районных администраций. Все поступившие заявки будут находиться на контроле до полного их исполнения.
"Горячая линия" департамента городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара:
- 337-90-16 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни; пятница — до 16:30);
- 266-54-54 — круглосуточно.
Телефоны "горячей линии" внутригородских районов Самары:
- Железнодорожный район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района — 339-01-53 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни; пятница — до 16:30); оперативный дежурный района — 339-01-50 (круглосуточно);
- Кировский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района — 995-03-87 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни; пятница — до 16:30); оперативный дежурный района — 995-05-26 (круглосуточно);
- Красноглинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района — 950-49-66 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни; пятница — до 16:30); оперативный дежурный района — 950-03-13 (круглосуточно);
- Ленинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района — 339-27-60 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района — 339-27-74, 339-27-75 (круглосуточно);
- Октябрьский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района — 337-02-57 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни; пятница — до 16:30); оперативный дежурный района — 334-57-39 (круглосуточно);
- Промышленный район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района — 995-40-27 — с 08:30 до 17:30 — (в рабочие дни; пятница — до 16:30); оперативный дежурный района — 995-00-59 (круглосуточно);
- Самарский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района — 333-54-18 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни; пятница — до 16:30); оперативный дежурный района — 333-39-53 (круглосуточно);
- Советский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района — 262-03-81 — с 08:30 до 17:30 — (в рабочие дни; пятница — до 16:30); оперативный дежурный района — 262-46-21 (круглосуточно);
- Куйбышевский район: отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района — 330-68-32 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативно-диспетчерская служба района — 330-05-54 (круглосуточно).