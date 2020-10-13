В Самаре два сотрудника ГИБДД попались на взятке и ушли на больничный

В минувшую пятницу, 9 октября, на трассе М-5 в Самарской области с поличным при получении взятки задержаны два сотрудника областной ГИБДД, сообщает samara.kp.ru.

"По предварительным данным, через посредника они получили 35 тыс. руб. за то, чтобы не составлять протоколы на уроженца города Грозный, — рассказал изданию собственный источник в правоохранительных органах. — Водителя могли и должны были отправить на медосвидетельствование, плюс привлечь к ответственности за то, что у него не было необходимых документов на этот автомобиль, который разъезжал по региону с нечитаемыми госномерами".

Задерживали полицейских сотрудники подразделения собственной безопасности. Инспекторы ГИБДД на данный момент давать показания отказываются, они взяли больничные и сидят по домам. Материалы проверки по ним направлены в региональный Следственный комитет, где будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

По информации "КП", один из полицейских служит в ОВД 25 лет, второй — шесть, но в ГИБДД оба перевелись в один день — 28 февраля 2019 года.