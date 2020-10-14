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Суды Происшествия

Жительница Сызрани потребовала с психиатра 1 млн руб. за его показания в суде

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Апелляционная инстанция Самарского областного суда вынесла решение о взыскании с частной медицинской организации 20 тыс. руб. возмещения морального ущерба, причиненного 35-летней жительнице Сызрани Марии Л. Согласно выводу судебной коллегии моральные страдания гражданке причинил врач-психиатр, практикующий в этом ООО, который во время судебного разбирательства по гражданскому делу о разводе сообщил суду поставленный им женщине диагноз.

Дипломированный психиатр Сергей К. в 2019 г. выступил в суде как свидетель со стороны Дмитрия Г., который при разводе с Марией настаивал на том, чтобы трое их несовершеннолетних детей проживали с ним. Свои требования мужчина обосновывал тем, что супруга психически нездорова и общение ее с детьми может негативно отразиться на формировании их личностей.

Однако в суде Мария отрицала, что имела подобные проблемы со здоровьем. Дмитрий был возмущен фактом предоставления суду ложной, по его мнению, информации. Он заявил, что ему приходилось навещать жену в психиатрической лечебнице.

Мужчина обратился за консультацией в частную клинику, где психиатр К., удостоверившись в здоровье мужчины, и исходя из полученных от него сведений о поведении его жены, предположил, что у женщины имеются психические нарушения, которые нужно лечить.

Врач пришел давать показания в суд и там наблюдал за поведением Марии. Его озадачил ответ Сызранского психоневрологического диспансера о том, что Мария лечилась в стационаре с диагнозом: "Острая реакция на стресс". Психиатр процитировал Международную квалификацию болезней (МКБ-10), согласно которой острая реакция на стресс — это "преходящее расстройство, которое развивается у человека без каких-либо других проявлений психических расстройств в ответ на необычный физический или психический стресс и обычно стихает через несколько часов или дней... Если вышеуказанная симптоматика устойчива, необходимо изменить диагноз".

"В наше время стрессы встречаются все чаще; и как же надо на них так остро реагировать, что требуется стационарная психиатрическая помощь на протяжении аж целых трех недель, — заявил в суде Сергей К. — По всей видимости, имели место болезненная ранимость женщины и неспособность владеть собой, если данный диагноз всё же был выставлен. Тогда тем более возникает обеспокоенность за судьбу несовершеннолетних детей. Влияние человека, не владеющего собой, на развитие незрелой психики ребенка пагубно и непредсказуемо. Оно может стать основой для развития тяжёлых душевных расстройств в будущем".

В итоге Сызранский городской суд не согласился с доводами отца и психолога, предписав детям проживать с матерью.

Женщина решила наказать эксперта и с помощью своего адвоката подала иск с требованием в 1 млн руб. к медучреждению, где работает психиатр, который, как она посчитала, причинил ей моральные страдания, говоря будто она "находится в неадекватном психологическом состоянии, утратила душевное равновесие, непоследовательна, лжива и безвольна, стремится запугать своего ребенка, создает напряженную атмосферу постоянного страха, которая крайне неблагоприятно влияет на развитие детей…" и т. д.

Также женщина жаловалась, что врач "допустил по отношению к ней незаконное вмешательство в частную жизнь, путем сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица. В то время как она какого-либо согласия ни ему, ни медучреждению не давала.

Суд первой инстанции отказал истице в выплате ей компенсации морального вреда, но вышестоящая инстанция приняла иное решение.

"Мы очень благодарны доктору К., — прокомментировала ситуацию председатель "Самарского областного родительского комитета" Оксана Горбай, которую пригласили на суд в качестве свидетеля. — Благодаря в том числе его показаниям удалось добиться назначения судебно-психиатрической экспертизы Марии".

Согласно заключению, выданному ГКУЗ "Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница", Мария обнаруживает признаки шизоаффективного расстройством. На это указывают сведения о наблюдении и лечении у психиатра, данные медицинской документации о госпитализации в психиатрический стационар с шизофреническими симптомами (нарушение мышления, паралогичность, соскальзывание) в сочетании с аффективными состояниями (плаксивость, страх, тревога). В настоящий момент отмечается ремиссия с социально — бытовой адаптацией...... В период обострения психического заболевания она может негативно влиять на психическое состояние и развитие детей… Дать долгосрочный прогноз о дальнейшем течении ее психического расстройства, а именно как часто будут возникать обострения, какова длительность ремиссии, не представляется возможным".

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